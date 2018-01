Sem propostas, São Paulo diz que vender Pratto não está nos planos

BRUNO GROSSI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Há uma semana, a imprensa argentina passou a noticiar a intenção do River Plate de enviar uma proposta de US$ 11 milhões -com possibilidade de bônus de R$ 2 milhões por metas- para contratar Lucas Pratto. Essa oferta, porém, nunca chegou às mãos do centroavante ou do São Paulo. O tricolor, aliás, segue irredutível: vender o camisa 9 não está nos planos para 2018. O clube paulista sustenta que não foi procurado em nenhum momento por representantes do River e que Pratto faz parte do planejamento para a temporada que começa nesta quarta-feira (3) com a reapresentação do elenco no CT da Barra Funda. Para reforçar tal versão, os são-paulinos lembram que em breve pagarão 1,5 milhão de euros ao Atlético-MG por mais 15% dos direitos econômicos do argentino. Para concretizar a chegada de Pratto ao Morumbi em fevereiro de 2017, o tricolor pagou 6 milhões de euros por 50% dos direitos. Ficou acertado ainda que a cada ano, de acordo com metas alcançadas, o tricolor teria de comprar mais 15%, até ficar com 95% do jogador. Assim, o Atlético venderia os 45% que ainda restavam, enquanto os Supermercados BH seguiriam com 5%. Procurado pela reportagem, o estafe do artilheiro também negou que o River ou qualquer outra equipe tenha enviado uma proposta oficial. O único contato admitido até o momento foi feito pelo Cruzeiro, de forma direta ao jogador e rejeitado imediatamente pelo São Paulo. Pratto tem 29 anos e foi tratado diversas vezes como exemplo a ser seguido no São Paulo. Os elogios partiam da comissão técnica, da diretoria e do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva. A análise levava em conta o bom começo técnico do centroavante, mas acima de tudo o profissionalismo e a dedicação. Entre os jogadores, também é elogiado e segue influente mesmo após ceder a faixa de capitão a Hernanes. Na primeira temporada pelo tricolor, fez 48 partidas, 14 gols e deu seis assistências. O rendimento caiu no segundo semestre, mas ainda assim Pratto participou de 12 dos 48 gols da equipe no Campeonato Brasileiro, com sete tentos e cinco assistências. Além disso, terminou a Série A no sacrifício devido a lesão muscular e precisou usar alguns dias das férias para terminar a recuperação.