Corinthians se reapresenta com emprestados e elenco para montar até 3 times

DIEGO SALGADO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de um mês de descanso, o Corinthians voltará às atividades no CT Joaquim Grava. Na reapresentação marcada para esta quarta-feira (3) à tarde, o elenco campeão brasileiro, já sem Jô, Guilherme Arana e Pablo, reencontrará jogadores emprestados pelo clube em 2017. A lista de atletas que retornam ao Corinthians deve ter até oito nomes. Nela, estão os atacantes Lucca, Bruno Paulo, Mendoza e Gabriel Vasconcelos, o volante Jean, o zagueiro Yago, o goleiro Douglas e o lateral esquerdo Guilherme Romão. Os emprestados se juntam a um grupo de 30 jogadores, incluindo a única contratação corintiana até o momento: o atacante Júnior Dutra, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Avaí. Da lista de atletas que voltam ao clube, poucos, porém, devem ser aproveitados pelo técnico Fábio Carille. Entre eles está Guilherme Romão, jovem que defendeu o Oeste no Brasileiro da série B. Sem Arana, a transferência de Marciel à Ponte Preta e o iminente empréstimo de Moisés, o jogador pode ter chances no time -o clube busca a contração de Juninho Capixaba e Danilo Avelar para a posição. Lucca, atleta mais valorizado da lista, pode ser envolvido em negociações. Apesar disso, o atacante que defendeu a Ponte em 2017 tem o respaldo de Carille. O treinador chegou, inclusive, a afirmar na temporada passada que aproveitaria o jogador. Em contrapartida, Bruno Paulo, Mendoza, Gabriel Vasconcelos, Douglas, Yago e Jean devem ser emprestados novamente -alguns podem ser incluídos em transações que envolvem troca de atletas (Gabriel está próximo da Ponte). Nos últimos dias, a diretoria corintiana conseguiu firmar acordos de empréstimos de alguns jogadores que ainda estão sob contrato com o clube. Foram os casos de Marlone, que acertou com o Sport, Luidy, que defenderá o Ceará, e a dupla Gustagol e Alan Mineiro, negociada com o Fortaleza. O zagueiro Rodrigo Sam está perto de ser anunciado pelo Ituano. O Corinthians busca ainda alguns nomes no mercado para compor o elenco. O clube tenta, por exemplo, repor a vaga deixada por Jô. Tréllez, do Vitória, é um dos nomes para o ataque. Além disso, o meia Gustavo Scarpa é um dos alvos da diretoria, que já tem tudo acertado com o zagueiro Henrique e aguarda apenas a rescisão com o Fluminense para anunciar o defensor. O time alvinegro estreia no campeonato Paulista no próximo dia 17, contra a Ponte Preta, no Pacaembu. Antes, a equipe fará a pré-temporada nos Estados Unidos, onde disputará a Florida Cup. A viagem está marcada para o dia 7. Três dias depois, o Corinthians enfrenta o PSV Eindhoven. No dia 13, o adversário será o Glasgow Rangers. Elenco do Corinthians para 2018 Goleiros: Cássio, Walter, Caique e Matheus Vidotto Laterais: Fagner, Léo Príncipe e Moisés Zagueiros: Balbuena, Pedro Henrique, Léo Santos e Vilson Volantes: Gabriel, Maycon, Camacho, Paulo Roberto, F. Bastos, Mantuan e Warian Meias: Jadson, Rodriguinho, Danilo, Marquinhos Gabriel, Pedrinho, Giovanni Augusto e Rodrigo Figueiredo Atacantes: Romero, Clayson, Kazim, Carlinhos e Júnior Dutra Emprestados que retornam Goleiro: Douglas Lateral: Guilherme Romão Zagueiro: Yago Volante: Jean Atacantes: Lucca, Bruno Paulo, Mendoza e Gabriel Vasconcelos