(foto: Arquivo Bem Paraná)

Entrou no ar nesta terça-feira (3/1) o site do Nota Curitibana, novo programa que dará desconto de até 30% do IPTU e fará sorteios mensais com prêmios de R$ 10,00 a R$ 50.000,00 para quem pedir nota fiscal na área de serviços.

O sorteio de estreia será realizado em 28 de março e concederá um prêmio único de R$ 150.000,00.

Depois disso, todos os meses serão sorteados R$ 230.000,00, divididos em R$ 50.000,00 para o sorteado no prêmio principal, R$ 20.000,00 no segundo e R$ 10.000,00 no terceiro; também serão concedidos 15.000 prêmios de R$ 10,00.

Poderão usufruir dos benefícios os consumidores cadastrados que solicitarem a nota fiscal eletrônica (NFS-e) nos serviços da capital, como em escolas, cursos superiores e de idiomas, academias de ginástica, serviços gráficos, salões de beleza, oficinas mecânicas, estacionamentos, entre vários outros.

Para participar é preciso se cadastrar no site (clique aqui e veja como). A partir do cadastro, o contribuinte acumulará créditos que irão gerar desconto no IPTU e bilhetes para o sorteio. É importante lembrar de sempre informar seu CPF sempre que solicitar a nota.

O novo programa substitui e amplia os benefício do antigo Boa Nota Fiscal. Quem já era cadastrado migra automaticamente para o Nota Curitriba, mas para participar dos sorteios é preciso entrar no novo site e dar o "aceite" das novas regras.