Time japonês oficializa chegada de Jô e apresenta o artilheiro do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Nagoya Grampus (JAP) oficializou por meio de seu site oficial a contratação do atacante Jô nesta terça-feira (2). O jogador, que se destacou pelo Corinthians em 2017, fez exames médicos em São Paulo no dia 26 de dezembro, antes de assinar contrato com a equipe asiática. "Tenho a oportunidade de um novo desafio no Nagoya Grampus. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração a todos os que me apoiaram. Vou tentar dar o meu melhor para que eu possa ganhar títulos com o Nagoya Grampus. Muito obrigado", afirmou o atacante brasileiro para o site oficial de seu novo clube. De acordo com membros da direção do Corinthians, os valores serão em torno de 10 milhões de euros (R$ 38 milhões). O clube tem 100% de direitos econômicos dele, conforme balanço patrimonial. Jô encerrou a temporada com declarações de que gostaria de permanecer no Corinthians, mas foi seduzido por uma proposta salarial interessante, além de um vínculo mais longo. Ele tinha contrato com o clube paulista até 2019. Adquirido pelo Corinthians somente com o pagamento de luvas, já que não tinha contrato com nenhuma equipe, Jô disputou 61 partidas em 2017 e anotou 25 gols. Ele, que tinha sido campeão brasileiro pelo clube em 2005, repetiu a dose neste ano como artilheiro da Série A e ainda ficou com a conquista do Estadual. Em seu novo clube, Jô terá a companhia de mais três brasileiros. A equipe também conta com Gabriel Xavier (ex-Cruzeiro) e os meio-campistas Washington e Felipe Garcia, que já atuaram com a camisa do Brasil de Pelotas.