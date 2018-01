Nesta semana o rock estará no palco do Sheridan's

Para quem curti um Rock, o Sheridan's Irish Pub está com uma programação para o ínicio do ano com muito rock e suas vertentes. Nesta sexta-feira (5) e sábado (6), cinco bandas irão se apresentar.

Na sexta a banda que abre é a B.E.T.3, que já tem mais de 10 anos na estrada interpretando bandas nacionais, como Ultraje a Rigor e Barão Vermelho, e internacionais, de Talkink Heads a Simple Minds. A banda surgiu com a união de três grandes nomes locais: Beto Katz que trabalhou na banda Black Maria, Titi que fez parte da Arma-zen e Os Marginais e Endrigo Bettega que era da banda Regra 4 e Impacto ímpar. Além do rock, o grupo valoriza o pop dos anos 80, 90 e 2000.

Em seguida, quem sobe ao palco é a banda Banks que é mais voltado para o rock britânico, com interpretações de Queen a Oasis, entre outros.

A primeira banda a tocar, na noite de sábado, é o projeto Dória Duo que toca os clássicos do rock, como Rolling Stones, Beatles e Prince. Em seguida, a banda Lucky 7 apresenta as influências do rockabilly e do blues, em versões de nomes como Chuck Berry e Elvis Presley e para encerrar a noite, quem sobe ao palco é o VivoTrio valorizando grupos que marcaram a história do rock, por exemplo, The Police e Rush.

O bar abre às 19h e a entrada é gratuita até 21h com happy hour, depois a entrada fica R$ 10 para cada dia.