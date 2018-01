Quadrilha suspeita de roubos está presa em Araucária

Nesta quarta-feira (3), em Araucária, uma quadrilha suspeita de roubos a bancos, a joalherias e a residências foi presa por Policiais da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), núcleo da Região Metropolitana de Curitiba.

No momento das prisões, os integrantes da quadrilha P.L.P, 29 anos, C.A.S, 36, V.A.S, 32, M.A.S, 31, A.J.R, 25, e L.L.F.J, 19, estavam saindo de casa para assaltar um carro-forte no norte do Paraná.

