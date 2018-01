Menor, Oficina terá Martinho da Vila, Toninho Horta e Queen Sinfônico

(foto: Divulgação)

De volta e menor. A 35.ª Oficina de Música de Curitiba acontece entre os dias 27 de janeiro e 8 de fevereiro. Serão 13 dias de atividades musicais e apresentações, ante os 20 das últimas edições. A programação da fase popular do evento começa com a reunião do Vocal Brasileirão, da Orquestra de Câmara de Curitiba e da cantora Jane Duboc para interpretar canções de Tom Jobim. A apresentação acontece às 9 da noite do dia 27 de janeiro, no Guairão.

Leia mais no Blog Pista 1