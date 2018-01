Fernando Diniz: técnico e coordenador (foto: Franklin de Freitas)

O Atlético Paranaense acertou, nesta quarta-feira (3), a contratação de Fernando Diniz. Ele assume as funções de coordenador técnico geral do Clube e treinador da equipe principal. Eduardo Barros também chega com o profissional, para a função de auxiliar técnico.



Fernando Diniz Silva tem 43 anos e estava no Guarani (SP). Como jogador, teve passagens por clubes como Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Iniciou a carreira como treinador no Votoraty (SP), em 2009.



Diniz também trabalhou nos times profissionais do Paulista (SP), Atlético Sorocaba (SP), Botafogo (SP), Audax (SP), Guaratinguetá (SP), Paraná Clube e Oeste (SP). Em 2016, no Audax, foi vice-campeão do Campeonato Paulista.



Fernando Diniz já recepcionará os atletas na reapresentação, nesta quinta-feira (4), no CAT Alfredo Gottardi.

Na terça-feira, o Atlético desistiu de Seedorf.



Fernando Diniz

Data de nascimento: 27/03/1974 [43 anos]

Local de nascimento: Patos de Minas (MG)

Clubes como técnico: Votoraty (SP), Paulista (SP), Atlético Sorocaba (SP), Botafogo (SP), Audax (SP), Guaratinguetá (SP), Paraná Clube, Oeste (SP) e Guarani (SP)