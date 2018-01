Neymar e Bruna Marquezine se beijam após passeio de barco

Dias após a reconciliação de Neymar, 25 anos, e Bruna Marquezine, 22, o casal foi flagrado aos beijos após um passeio de barco com amigos e o filho do craque, David Lucca, em Fernando de Noronha. Recentemente, Marquezine e Neymar foram vistos juntos em uma festa de Ano-Novo, na qual trocaram beijos e abraços. Na segunda (1º), o jogador do Paris Saint-Germain se declarou para a atriz ao publicar, no Instagram, uma foto em que em os dois se beijam. “Quando vi já estava nos teus braços. Love you, Pretinha”, escreveu o atleta da legenda da imagem. Esta não é a primeira vez que os dois são flagrados juntos após o término. Em outubro de 2017, o ex-casal se viu durante o casamento de Marina Ruy Barbosa. Segundo convidados, o reencontro teve conversas ao pé do ouvido e troca de selinho. Oficialmente separados desde junho de 2017, Marquezine e Neymar teriam terminado o relacionamento após o jogador pedir a namorada de cinco anos em casamento e a atriz recusar pois não queria colocar a carreira em risco.

Maurren Maggi

Campeã olímpica está com leishmaniose após participação em reality

Maurren Maggi usou seu Instagram ontem para noticiar que teve o diagnóstico de leishmaniose confirmado. Ela contraiu a doença durante a participação do reality show ‘Exhatlon Brasil’, da Band, que foi gravado na República Dominicana. “Eu não sabia que ia dar a repercussão por conta da leishmaniose. A gente não sabe ainda como é. Eu ainda estou com dor na perna, tomando um antibiótico forte, semana que vem farei mais um monte de exames e também vou fazer biópsia”, disse a ex-atleta, campeã olímpica de salto em distância em Pequim (2008), . A leishmaniose é uma doença causada por protozoário parasita e é contraída por picadas de insetos. Os sintomas variam de como úlceras dérmicas a febre e diarreia. Maurren diz não ter se arrependido de participar do programa da Band.

Televisão

Demitido do SBT, Moacyr Franco ganha homenagem na Globo

Demitido do SBT após 20 anos de serviços prestados, Moacyr Franco recebeu ontme uma bela homenagem do Video Show, da Globo. Anunciado pelos apresentadores Joaquim Lopes e Sophia Abrão como ‘grande artista’, ele relembrou algumas passagens de suas passagens pela emissora em um encontro com Rafael Cortez. Os trabalhos executados no SBT e em outras concorrentes foram ignorados. Na Globo, ele trabalhou ininterruptamente entre 1971 e 1980, onde apresentou três programas: ‘Moacyr Franco Especial’, ‘Moacyr Franco Show’ e ‘Moacyr TV’.

Cinema

Governo nomeia novo presidente da Ancine

O governo federal nomeou o produtor de cinema Christian de Castro Oliveira para exercer o cargo de diretor-presidente da Agência Nacional do Cinema (Ancine), vinculada ao Ministério da Cultura. Oliveira é formado em Engenharia de Produção Mecânica pela Universidade Paulista (Unip) e em Engenharia Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), pós-graduado em “Film & Televison Business” pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e em Gestão do Conhecimento e Inteligência Empresarial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O novo presidente da Ancine tem mais de 18 anos de experiência acadêmica e profissional no setor audiovisual. A indicação de Oliveira para o cargo de diretor da Ancine foi aprovada em outubro do ano passado pelo Senado.

Rio de janeiro

Família passa ano-novo em ônibus junto com o pai cobrador

Qual foi o local mais inusitado em que você já passou uma virada de ano? Uma família resolveu presentear o pai, que estava trabalhando no dia festivo, de uma forma única. Faltando cerca de uma hora para a virada do ano, Cristiane, moradora de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, publicou uma foto em seu Facebook ao lado de seus filhos, na rua: “Fomos ali fazer uma surpresinha”. A surpresa? Passar o ano-novo junto de seu marido, que trabalha como cobrador de ônibus na cidade. “E assim entramos em 2018. Primeiro uma oração e depois uma jantinha gostosa no ônibus. Já que o marido estava de serviço, fomos romper o ano no ônibus com ele. Família base de tudo”, escreveu, mostrando as fotos do inusitado momento em família. A foto viralizou e muitas pessoas elogiaram a atitude e a união da família. Na terça-feira, 2, Cristiane brincou com a repercussão de sua publicação.

Níver do dia

Michael Stipe

cantor norte-americano, vocalista do REM

58 anos