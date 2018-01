Novidade no Caribe

Hotel tem praia fabulosa e estrutura de luxo (foto: Divulgação)

Após 10 anos construindo o primeiro hotel boutique ultraluxuoso de Anguilla, o proprietário Geoffrey Fieger anunciou que o Quintessence Hotel – A Tropical Grand Mansion é o primeiro a abrir na ilha desde o furacão Irma. A abertura do hotel aconteceu no dia 1º de janeiro. Com vista para a praia de Long Bay, o Quintessence oferece uma experiência incomparável em todo o Caribe, com nove luxuosas suítes e villas, um restaurante cinco-estrelas, spa, bares, piscina de borda infinita, centro fitness, pavilhão de ioga e um espaço business de última geração. Um serviço 24 horas de mordomo e concierge atende todas as necessidades dos hóspedes. “Minha esposa Keenie e eu vivemos em Anguilla há mais de 30 anos e construímos o The Q para que os convidados se sintam como se estivessem hospedados em nossa grande casa tropical”, declarou Geoffrey Fieger, proprietário do hotel. “Estamos ansiosos em mostrar aos visitantes que Anguilla está tão forte e bonita como sempre.” O Julians, bistrô de culinária francesa liderado pelo chef executivo Dominique Thevenet, oferece um menu que combina pratos tropicais de origem local com a tradicional culinária francesa, em um estilo denominado por Fieger como “comida com a alma da ilha”. Um conjunto de licores e coquetéis selecionados, junto com a melhor adega do Caribe, integram o menu. Para os viajantes mais exigentes, o The Q Hotel disponibiliza uma villa empresarial privativa que acomoda até nove pessoas, equipada com o recurso de videoconferência e conexão Wi-Fi em toda a propriedade e na praia. Para reservas no hotel ou no restaurante, entre em contato pelo endereço Concierge@QHotelAnguilla.com.