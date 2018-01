Delator diz que Serraglio recebeu propina em espécie

Serraglio (PMDB): “Pergunto: onde e como ele passou valores?” (foto: Sandro Nascimento/ALEPR)

O ex-superintendente regional do Ministério da Agricultura no Paraná, Daniel Gonçalves Filho, preso na operação Carne Fraca - que investiga um esquema de cobrança de propina e fraude na fiscalização de frigoríficos - afirmou em acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal, que o deputado federal paranaense e ex-ministro da Justiça, Osmar Serraglio (PMDB), recebeu pagamentos em espécie do esquema. A informação é do jornal O Globo.

Segundo Gonçalves, apontado pelo MPF como chefe do esquea, a maioria dos pagamentos seria em torno de R$ 10 mil. A delação premiada foi homologada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli no fim de dezembro.

Gonçalves também confirmou que Serraglio teria sido um dos responsáveis por sua nomeação para o cargo de superintendente do Ministério da Agricultura no Paraná. Gravação telefônica feita pela Polícia Federal durante as investigações já haviam revelado uma conversa em que o peemedebista se refere a Gonçalves como “grande chefe”.

Na delação, o ex-superintendente também implica o deputado federal parananse Sergio de Souza (PMDB) e outros políticos do PMDB do Paraná. Ele revelou ainda detalhes do esquema de compra de liberação de licenças por frigoríficos abastecia o caixa 2 do partido.

O acordo de delação estava há cerca três meses com Toffoli esperando homologação. Como envolve políticos como foro privilegiado, como Serraglio e Souza, eles continuarão no Supremo. Gonçalves está preso na sede da PF em Curitiba desde março de 2017. Serraglio nega ter recebido propina ou ter trabalhado pela indicação de Gonçalves para o cargo.

Segundo o deputado, Gonçalves foi uma indicação da bancada do PMDB do Paraná, tendo como principal articulador o ex-deputado federal Moacir Micheletto, morto em 2012. De acordo com Serraglio, Micheletto seria o responsável por indicações para a área da Agricultura.

O deputado cobrou do delator provas sobre o pagamento em dinheiro. Afirmou que o ex-superintendente tem que dizer “onde fez o pagamento” e “se alguma vez esteve em minha casa ou no meu escritório”.

JBS – Serraglio atribui as acusações às denúncias que ele teria feito contra o grupo JBS, implicado na operação Carne Fraca. “Eu próprio denunciei à Procuradoria da República negociação espúria que envolvia a JBS bem antes da operação”, alegou o parlamentar em nota. “Há oito meses está o superintendente do Paraná preso e o que se desvendou? Agora será solto porque, afinal, um ex-ministro foi implicado e isso já satisfaz. Procurei informações e me foram negadas porque é crime revelar o que está sob sigilo da delação”, criticou.

O deputado afirma ter repassado à imprensa documentos que comprovariam que a indicação de Gonçalves foi da bancada do PMDB do Paraná. “Aliás, eu nem o conhecia”, garantiu. “É fácil mentir: diz que pagou em espécie. Pergunto: onde e como ele passou valores? Onde os sacou, como os transportou, quando e onde os entregou ? O que vale é a palavra de quem quer ser solto. Negocia a honra alheia e é premiado”, apontou.

Também em nota, o deputado Sérgio Souza afirmou que “as acusações são totalmente infundadas, falsas e realizadas por alguém que quer se livrar dos seus crimes”.