Paraíso capixaba para casais apaixonados

A Pedra Azul domina a paisagem do Município de Domingos Martins, no Espírito Santo (foto: Divulgação)

Instalada de frente para a espetacular Pedra Azul, a 1.100 metros de altitude, num cenário natural inesquecível, a Pousada Rabo do Lagarto (www.rabodolagarto.com.br), com um clima moderado no verão e temperaturas baixas no inverno, vem se tornando um dos locais preferidos para casais que querem realizar casamentos exclusivos, celebrar a Lua de Mel ou uma viagem romântica, pela região pouco explorada das montanhas capixabas.

São 17 suítes personalizadas, onde prevalecem o charme e requinte em todos os detalhes da decoração, planejado para que os casais tenham privacidade, a maioria equipada com lareiras, conforto e aconchego, com vista para a Pedra Azul, um dos mais belos cartões postais do Espírito Santo, o que faz do local um destino perfeito para o romance.

Nas hospedagens de Lua de Mel, além do conforto da espaçosa cama e hidromassagem integrada ao ambiente, entre outros detalhes, a Pousada oferece mimos especiais como sais de banho, jantar à luz de velas servido no Bistrô Chez Lagarto ou no próprio quarto, cardápio sofisticado e “kits celebração” à disposição para escolha do que melhor se adeque ao perfil do casal.

Além da sofisticação e exclusividade, a gastronomia é um ponto fortíssimo e a carta de vinhos tem padrão internacional. O cardápio recebeu inspiração nas inúmeras viagens internacionais do casal de proprietários da Rabo do Lagarto, e o café da manhã entrará na sua lista das melhores refeições matinais que você já experimentou na vida!

Observar o respeito ao meio ambiente, os passeios ao Parque Nacional da Pedra Azul e ao agroturismo, a contemplação das belas paisagens, visita a charmosos locais de venda de produtos dos italianos do Vêneto que migraram para a região ou aproveitar o forte turismo gastronômico com restaurantes de alto padrão, complementam a hospedagem com atrativos que fazem da região um cenário completo e romântico para uma viagem a dois.

Mais informações: (27) 3248-2383 ou 27 999426121 ou contato@rabodolagarto.com.br