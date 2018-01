Volvo traz linha 2018 do utilitário esportivo XC90

XC 90: Agora com opções de sete lugares (foto: Divulgação)

A Volvo começa a vender a linha 2018 do utilitário esportivo XC90. O SUV está disponível em versões a gasolina, a diesel, híbridas e tem preço inicial de R$ 366.950. A principal mudança é a inclusão dos sete lugares para as opções híbridas. Antes eles eram disponíveis somente para o XC90 a diesel. Outra alteração ocorreu no layout da tela de nove polegadas instalada no centro do painel. O sistema de entretenimento Sensus Connect, acessível pela tela central, reúne praticamente todos os comandos em um único lugar.

O display recebeu atualização gráfica e mapa expandido na tela, que tornou o uso mais natural e intuitivo. Entre os recursos eletrônicos de segurança o XC90 traz alerta de pontos cegos com assistente de direção, alerta de colisão traseira e também o Oncoming Lane Mitigation, que ajuda a evitar acidentes com veículos que trafegam em sentido oposto. O sistema avisa por um sinal sonoro o motorista distraído que invade a faixa contrária.

Ao mesmo tempo oferece suporte automático à direção para levar o carro de volta à pista original. Assim como o assistente de pontos cegos, esse sistema atua entre 60 km/h e 140 km/h em estradas com demarcação de pista visível. As versões T6, a gasolina, têm 320 cavalos. As opções D5, a diesel, produzem 235 cv e as T8, híbridas, 407 cv. O CX90 é equipado com tração integral e tem câmbio automático de oito marchas.

Preços

XC90 T6 (gasolina)

Momentum (R$ 366.950)

Inscription (R$ 426.950)

XC90 D5 (diesel)

Momentum (R$ 419.950)

Inscription (R$ 479.950)

XC90 T8 (híbrido)

Inscription (R$ 479.950)

Excellence (R$ 537.950)