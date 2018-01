MC Livinho: 145 milhões de views no Youtube (foto: Divulgação)

Um dos maiores destaques do momento na categoria funk pop, MC Livinho desembarca pela primeira vez no litoral paranaense para comandar a badalada festa Baile da Praia, com convidados especiais hoje, dia 4 de janeiro, no Café Curaçao Guaratuba (Rua Brejatuba,500), a partir das 23 horas. Fruto da nova geração de MCs, Oliver Decesary Santos, de 21 anos, conhecido como Livinho, virou hit e conquistou uma legião de fãs com toda sua irreverência e ousadia.

Natural da Zona Norte de São Paulo, Livinho começou a se interessar por música aos quatro anos de idade tocando um instrumento tradicional não do funk, mas da música erudita: o violino. Foi somente aos 14 anos que se interessou pelo funk e desde aquela época não parou mais. No início suas composições traziam letras ousadas, comuns no funk ostentação. Hoje seu estilo é outro: funk com romantismo e sensualidade.

Dono de hits que ultrapassam a marca de 145 milhões de visualizações no Youtube, MC Livinho é o responsável pelos sucessos “Cheia de Marra”, “Tudo de Bom” e “Bem Querer”. Seu atual single,“Fumaça e o Luar”, lançado no final de novembro já contabiliza mais de 750 mil visualizações. O artista é um fenômeno também nas redes sociais e conta com mais de 4 milhões de seguidores no Facebook e 3,5 milhões no Instagram.

SERVIÇO

Baile da Praia com

MC Livinho e convidados

Local: Café Curaçao Guaratuba (Av. Brejatuba, 500)

Quando: Hoje.

Horários: Abertura dos portões: 21h30 / Início do show: a partir das 23h

Quanto: de R$ 55 (meia-entrada) a R$ 195,50 (inteira), de acordo com o setor