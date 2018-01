PAÍS Massa de ar seco leva calor sem chuva do Sul ao Centro-Oeste, passando por parte do Sudeste ESTADO DE SP Chove apenas no litoral norte e na região de Franca; demais áreas tem tempo quente e firme CAPITAL PAULISTA Dia começa nublado, mas logo o sol aparece na capital paulista. Não chove Mínima: 18º C Máxima: 27º C Lua cheia