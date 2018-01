Grandes obras aproximam municípios vizinhos da Capital

Viaduto em Pinhais quase pronto (foto: Franklin de Freitas)

O Governo do Estado investe na ligação de Curitiba aos municípios da Região Metropolitana. São grandes obras em andamento ou em planejamento que visam melhorar a ligação viária entre os municípios. Uma obra importante está na Rodovia João Leopoldo Jacomel, que liga Curitiba aos municípios de Pinhais e Piraquara. Com 80% das obras prontas, a previsão do Governo do Estado é entregar em 28 de março o viaduto próximo ao Expotrade, em Pinhais. A obra completa deve ser entregue até junho de 2018.Na semana que vem serão inauguradas as melhorias da PR-090, mais conhecida como Estrada do Cerne, em Campo Magro.

Em projeto, a duplicação na PR-092, a Rodovia dos Minérios, vai beneficiar diretamente os municípios de Curitiba, Almirante Tamandaré, Itaperuçu e Rio Branco do Sul. A obra foi dividida em dois lotes, que serão executados com recursos financiados pelo Banco do Brasil. O investimento no primeiro lote, já foi licitado, será de até R$ 114 milhões.

A ligação com Colombo também passa por melhorias. Dois projetos distintos estão previstos para a PR-417, também conhecida como Rodovia da Uva. A licitação para a construção de três faixas em cada trecho da rodovia, em um trajeto de 3,8 quilômetros, está prevista para ser lançada no primeiro semestre de 2018. Outros 6 km devem ser duplicados.