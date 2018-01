SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Ellen Page anunciou, nesta quarta (3), que se casou com a dançarina Emma Portner. "Mal posso acreditar que posso chamar esta extraordinária mulher de 'minha mulher'", disse Page na legenda de uma foto do Instagram das mãos das duas com as devidas alianças (https://www.instagram.com/p/BdgB9Iahwdk/). Na mesma rede social, Portner também publicou a imagem e uma declaração: "Eu chamo essa mulher incrível de 'minha mulher'" (https://www.instagram.com/p/BdgB9M-jcB0/).