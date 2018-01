Filha de Roberto Jefferson, condenado no ‘mensalão, vira ministra

Deputada Cristiane Brasil foi consultada pelo pai (foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, condenado no mensalão, informou nesta quarta-feira (3) que a sua filha e deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) vai assumir o ministério do Trabalho. Ele se reuniu ontem com o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu e disse que o nome de Cristiane Brasil “surgiu” durante a conversa e não foi uma indicação dele próprio. A nomeação foi confirmada pelo Palácio do Planalto. Segundo nota à imprensa, a definição de Temer ocorreu após “indicação oficial feita pelo PTB”.

“Eu vim discutir outros nomes, estávamos pensando em três (outros deputados). Aí roda pra cá, roda pra lá. Então se falou: ‘Roberto, e a Cristiane? Por que não?’ Aí foi da cabeça do presidente: ‘Ela é uma menina experimentada, foi secretária municipal em vários governos na cidade do Rio de Janeiro’. Eu falei: ‘presidente, aí o senhor me surpreende, vou ter que consultar”, afirmou Roberto Jefferson.

Segundo ele, após a consulta e a aceitação, Cristiane Brasil concordou em não disputar as eleições deste ano. “Ela ficará ministra até o final (do governo de Temer)”, afirmou. Roberto Jefferson disse ainda que o líder do partido na Câmara, deputado Jovair Arantes (PTB-GO), também concordou com a nomeação e disse que ela tem a “confiança” da bancada.

Roberto Jefferson foi protagonista e o primeiro delator do mensalão de 2005. Ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2012 e chegou a ficar preso. Em 2015 foi para o regime semi aberto e em 2016 recebeu indulto. “É um resgate da imagem, da família. Depois do que aconteceu, mas já passou. Fico satisfeito”, afirmou, com a voz embargadaao falar com a imprensa pouco depois da confirmação da nomeação de sua filha como ministra do Trabalho.

Jefferson confirmou que vai se candidatar a deputado federal pelo PTB em São Paulo, segundo ele, a única maneira de fazer o partido “ser grande”. “Tenho certeza que eu cumpri o que devia (pena do mensalão), tanto que me apresento a eles de cabeça erguida”.