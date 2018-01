Linha Turismo vê número de passageiros triplicar nas férias

Nesta época do ano o número de passageiros trasnportados pela Linha Turismo chega até a triplicar em relação a outros períodos. Em janeiro de 2017 a Linha Turismo transportou cerca de 90 mil passageiros, de acordo com levantamento da Urbs. Em março do mesmo ano, foram 25 mil passageiros que usaram o serviço da Linha Turismo.

De acordo com Deivis de Freitas, técnico da Unidade de Programação Operacional da Urbs, os pontos com mais paradas de turistas são Torre Panorâmica, Museu Oscar Niemeyer, Jardim Botânico e o Parque Tanguá. “Estes são os pontos onde os passageiros mais descem, mas na hora do almoço, por exemplo, os pontos do Mercado Municipal e de Santa Felicidade costumam ter muita procura também”, disse.

Por causa deste movimento típico da época de férias, a Linha Turismo da Prefeitura circula de domingo a domingo com o dobro de ônibus para atender a grande procura pelo atrativo. Até o Carnaval, a Urbs (Urbanização de Curitiba S/A) coloca 12 ônibus que rodam das 8h45 até as 17h45, horário para o último circuito do dia.

Com mais ônibus, diminui o tempo de espera dos turistas nos pontos de embarque e desembarque da linha, de 30 minutos para aproximadamente 15 minutos. Fora de férias e de feriados, a linha funciona de terça-feira a domingo, com seis ônibus circulando das 9h às 17h30.

O valor atual do passe é de R$ 45 e permite um embarque e mais quatro reembarques. Os tickets podem ser entregues para o motorista do ônibus, o que permite ao visitante descer nos pontos em que preferir e embarcar no próximo ônibus. O roteiro começa na Praça Tiradentes, mas é possível iniciar o trajeto em qualquer um dos pontos do trajeto.