Guarda Municipal de Curitiba registra 60 atendimentos por dia

Módulo móvel na Rua XV, ontem (foto: Franklin de Freitas)

A Guarda Municipal de Curitiba atende, em média, 60 ocorrências diárias. O dado foi divulgado pela Secretaria da Defesa Social e Trânsito nos últimos dias de 2017. Além das abordagens, casos de dano e de roubo são os mais atendidos pela Guarda, que ontem estava no calçadão da Rua XV de Novembro no centro de Curitiba, com suas unidades móveis.

Além do número atendimentos a ocorrências, a Guarda ainda fez duas mil visitas a vítimas de violência contra a mulher que já foram conduzidas este ano pela Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal. Foram encaminhados 133 suspeitos desse tipo de crime para a delegacia. Em 2017, 40 escolas municipais contam com guardas municipais de forma fixa, em todas as regionais da cidade.

Ainda durante o ano passado houve uma grande utilização de módulos móveis em pontos-chave, com rápido deslocamento sempre que necessário, e a implantação do módulo da Guarda Municipal na Praça Osório.

Ações deflagradas junto com as polícias Civil e Militar foram intensificadas, com foco em proporcionar tranquilidade ao cidadão e garantir a ordem nos locais públicos, na região central — ruas e praças — e também em pontos específicos nos bairros, atendendo às demandas da comunidade, como inibição de uso e tráfico de drogas, furtos e roubos.