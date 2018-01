Doadores de medula óssea no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome) devem fazer o recadastramento para atualizar os dados cadastrais. A medida é fácil e rápida e pode ser feita no site do Redome (redome.inca.gov.br). Manter o cadastro atualizado é ainda mais importante já que, no ano passado, o número de novos doadores cadastrados foi 14% menor do que o do ano anterior. Em 2017, foram 280 novos cadastros feitos. No total, o Redome tem pouco menos de 4,5 milhões de doadores de medula no sistema. O índice de compatibilidade entre doador e receptor é de um para cada 50 mil pessoas. Atualmente, 850 pessoas estão na fila.