Prisões com ajuda de câmeras aumentam mais de 100% em 2017

A Secretaria da Segurança e da Administração Penitenciária do Paraná registrou um aumento no número de prisões e atendimentos realizados em 2017 em comparação com o ano de 2016. Os números são referentes às prisões e atendimentos realizados em todo o estado do Paraná com apoio do Centro Integrado de Comando e Controle (CICCR), que monitora câmeras de vigilância. No total, foram 681 prisões realizadas em 2017 com apoio do CICCR. Em 2016 esse número foi de 321 prisões. Desse total, 399 prisões foram resultado de cumprimentos de mandados, enquanto 282 foram prisões em flagrante.