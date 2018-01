O atual índice de brasileiros cursando ensino superior é de 15%, de acordo com o Education at Glance 2017. É menos da metade do que a média de países desenvolvidos que gira em torno de 35%. A DTCOM acaba de lançar um ebook com insights para Instituições de Ensino Superior (IES) que querem investir na área. A obra está disponível no site da DTCOM que é uma das maiores produtoras de conteúdo e material didático para Educação a Distância do Brasil. Nos últimos anos, produziu mais de 1.500 cursos para mais de 200 clientes no Brasil e EUA.

Crescimento

A Água Doce, composta por mais de 80 lojas franquias, fechou 2017 com um pequeno aumento em seu faturamento: 0,15%. De acordo com o Diretor de Franquias, Júlio Bertolucci, as perspectivas para 2018 são positivas “Pesquisas apontam que o consumo fora de casa voltará a crescer. Por esta razão, sabemos que nossas casas precisam ser ainda mais atrativas e inovadoras”, diz.

Em vigor

Já entrou em vigor as novas regras do Simples Nacional, promovidas pela Lei Complementar nº 155/2016. Rafael Batista, integrante da equipe do Fisco-Contábil, da Eaco Consultoria e Contabilidade, informa que entre as principais alterações está a inclusão de novas atividades. Ele assinala que micro e pequenas cervejarias, micro e pequenas vinícolas, produtores de licores e micro e pequenas destilarias desde que não produzam ou comercializem no atacado passam a integrar a indústria ou comércio de bebidas alcoólicas.

Recrute

Com o objetivo de modernizar o processo de recrutamento e seleção do Condor Super Center, a rede implantou o sistema Recrute, em que os candidatos preenchem o currículo pelo site www.condor.com.br/trabalheconosco e aguardam o contato do RH para agendamento de entrevista.

Em 2017, o Condor atendeu aproximadamente 50 mil candidatos de Curitiba e Região Metropolitana e com a implantação deste novo sistema o número deve aumentar ainda mais.

Prêmios

O ano de 2017 foi um grande ciclo para a Leyard. No total, a empresa foi premiada dez vezes por autoridades do segmento e conquistou pela primeira vez a posição número um de market share no setor de displays de video LED, com US$ 3,5 bilhões gerados em negócios.

Suplementos

O mercado da saúde acaba de ganhar a Suplemento in Box, o 1º clube de assinatura de suplementos alimentares do Brasil. Com planos a partir de R$ 139,90 por mês, o assinante recebe, mensalmente, no conforto de sua casa, os suplementos que precisa para manter-se saudável.

Nanofranquia

Recém-chegadas ao mercado brasileiro, as nanofranquias despontam como uma solução para quem pretende investir no seu primeiro negócio. Com esse formato, é possível obter lucro de até R$ 5 mil por mês. De acordo com CEO da Flyworld Viagens – considerada a primeira microfranquia de turismo do Brasil –,Paulo Atencia, as nanofranquias buscam uma nova fatia no segmento.