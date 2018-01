No Palmeiras, Lucas Lima se vê mais perto da Copa-18

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Antigo rival do Palmeiras, o meia-atacante Lucas Lima, 27, agora vê o clube alviverde como um forte aliado no seu objetivo de conseguir uma vaga na seleção brasileira de Tite para a Copa do Mundo. "Eu sei que fiz a escolha certa, estou muito feliz. É um ano de Copa do Mundo, creio que o Palmeiras me deixa mais perto disso. Mas, independente do que acontecer em campo individualmente, acho que títulos me deixarão mais perto da seleção", disse o ex-santista em sua apresentação, nesta quarta-feira (3). Ele deverá disputar espaço nas convocações do técnico Tite com atletas como Luan (Grêmio), Diego (Flamengo), Giuliano (Fenerbahce) e Diego Souza (Sport). Mesmo em seu novo clube, a concorrência por uma vaga no time titular promete ser forte. Ele deverá disputar posição com Moisés e com o venezuelano Guerra. "[A concorrência] me motiva ainda mais. É um grupo qualificado, duas a três peças por posição. Espero conseguir meu espaço, conquistar o professor Roger [Machado, técnico do Palmeiras]. Vou treinar, me dedicar e espero corresponder", disse, antes de elogiar Moisés. É com boas apresentações que ele pretende também acabar com qualquer desconfiança da torcida sobre o seu comprometimento com o clube. Quando estava no Santos, o meia-atacante chegou a trocar provocações com palmeirenses nas redes sociais. "Meu coração agora é verde. Vim pelo Palmeiras, pela torcida, para jogar em um estádio lotado, para ser feliz, ganhar títulos. Todos me receberam muito bem. Claro que alguns ainda duvidam, mas espero conquistá-los dentro de campo", finalizou o jogador, que utilizará a camisa número 20 neste ano. MINA Na apresentação do elenco alviverde para a temporada 2018, o diretor de futebol do clube, Alexandre Mattos, afirmou que o Barcelona insiste em contar com o zagueiro Mina na janela de janeiro. A equipe catalã tem um acordo de prioridade na contratação do colombiano.