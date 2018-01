Confederações criticam projeto em tramitação

PAULO ROBERTO CONDE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Presidentes de confederações consultados pela reportagem se mostraram contrários ao projeto. A maioria afirmou preferir não receber o repasse da Lei Piva diretamente, sobretudo por não ter pessoal suficiente para a prestação de contas. Eles alegam ainda que o Ministério do Esporte não teria condição de lidar com o processamento de tantos projetos de cada uma. "Com a proposta de mudança, o COB será afetado, porque é ali que estão os maiores conhecedores nas áreas administrativa, de projetos e técnica", afirmou José Antonio Martins Fernandes, chefe da confederação de atletismo. Mandatário da confederação de canoagem, João Tomasini disse que o projeto "não pode passar". "Não como está. Nós entendemos que o suporte dado pelo COB na execução e na prestação de contas é de longe o melhor." José Roberto Santini, superintendente da confederação de badminton, questionou a falta de clareza da proposta em relação à divisão dos recursos feita pelo Ministério do Esporte. "O projeto de lei não define nada sobre como seria a distribuição da verba entre as confederações. Quem garante que será melhor? O ministério é político e vê mudanças frequentes de ministros, secretários, etc. Será que teremos um critério que atenda aos anseios das confederações menores?" Helio Meirelles, presidente da entidade que regula o pentatlo moderno no país, aderiu ao coro. "Uma vez sancionada uma lei pelo presidente da República, a tentativa de reverter no plenário os aspectos incoerentes a ela incorporados despende muita energia, nem sempre com sucesso."