SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quinta (4) em "Pega Pega", novela de Claudia Souto, Cíntia e Sandra desconfiam do comportamento de Aníbal. Mônica é transferida para a delegacia do Rio de Janeiro. Antônia depõe no julgamento de Júlio e confessa que o ama. Cíntia conta a Lourenço que Aníbal fugiu. Dulcina passa mal ao saber que Aníbal foi preso. Tereza deduz que os pais de Maria Pia devem estar envolvidos na morte de Mirella. Dom estranha o fato de Athaíde ter informado Sabine sobre a morte de Mirella. Maria Pia pergunta aos pais se eles estão implicados na prisão de Aníbal. Nina demonstra interesse em saber o que Sabine deseja contar ao delegado sobre a morte de Mirella.