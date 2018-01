SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quinta (4) em "O Outro Lado do Paraíso", novela de Walcyr Carrasco, Adinéia perdoa Samuel, que implora que a mãe mantenha seu segredo. Clara se vangloria para Renato por ter exposto a vida dupla do psiquiatra. Adinéia garante ao filho que manterá Clara longe de Suzy. Samuel tenta agradar a esposa. Duda vai às ruínas da igreja e Laerte aproveita para bisbilhotar seus pertences. Gael é condenado a prestar serviços comunitários. Renato estranha o comportamento de Samuel com Suzy. Vinícius implica com o namorado de sua enteada. Laura aceita se casar com Rafael. Gael deixa a prisão. Lívia comenta com o irmão sobre Mariano, sem mencionar o nome do garimpeiro. Gael não se conforma com a vingança de Clara contra sua família. Valdo vai ao salão de Nicácio em Pedra Santa. Amaro pede desculpas a Estela por tê-la beijado. Lívia se encontra com Mariano. Gael ataca Sophia. Adinéia aconselha o filho a conversar com Clara. Samuel implora que Clara não revele seu segredo.