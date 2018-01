K2 inventa para Tato que está grávida em 'Malhação'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No capítulo desta quinta (4) em "Malhação - Viva a Diferença", novela de Cao Hamburger, Samantha e Lica são interrompidas por Felipe, que observa o painel. Anderson decide angariar dinheiro para comprar equipamentos de produção. K2 trama com Samira para fingir sua gravidez. Mitsuko afirma que administrará o dinheiro de Tina. Dadá chega para o aniversário de Tonico. Julinho promete ajudar Telma a melhorar seu desempenho no jogo digital. Tato e Keyla se beijam e Deco vê. Lica organiza uma balada para Keyla e Tonico. K2 inventa para Tato que está grávida.