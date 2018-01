SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No capítulo desta quinta (4) em "Tempos de Amar", novela de Alcides Nogueira, Teodoro liga para o jornalista Marcel e inventa uma história sobre Vicente. Vicente despede-se de Carolina. Geraldo visita Nicota. Lucinda se irrita quando Inácio decide sair de casa. Carolina garante a Emília que não existe mais nada entre ela e Vicente. Lucerne aconselha Inácio sobre a índole de Lucinda. Celina estranha ao ver Artur usando um relógio de ouro. Bernardo sente-se culpado por Reinaldo estar passando por dificuldades financeiras. Helena flagra Giuseppe com Gilberte e o expulsa de casa. Maria Vitória tem um mau pressentimento e comenta com Celeste. Izabel conta a Padre João que foi destratada por Delfina. Henriqueta vê Fernão trancar a esposa em casa e corre para ajudá-la. Tereza chega apressada na Quinta e José Augusto impede Fernão de falar com sua filha. Giuseppe implora que Helena o perdoe. Alzira se desespera ao ver os funcionários do negócio de geleias em sua casa. Maria Vitória lê a matéria de Marcel.