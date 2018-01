Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Valdecir Galor/SMCS)

Os motoristas devem evitar a Rua Inácio Lustosa nesta quinta, 4. Segundo as informações da Prefeitura, a via ficará parcialmente fechada, a partir das 8h30, entre as ruas Mateus Leme, Duque de Caxias e João Manoel para que os funcionários possam fazer a poda de árvores.

Agentes da Secretaria de Trânsito (Setran) estão no local.