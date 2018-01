Primeira operação do ano para a troca de trigo da Conab já tem data

(foto: Divulgação Conab)

Um total de 1.650 toneladas de trigo em grãos a granel, tipo 1 pão, safra 2017 é o que a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) espera adquirir no próximo leilão, realizado no dia 9 de janeiro. A operação se dará por meio de troca, na qual a Companhia oferece trigo do mesmo tipo, porém da safra 2014, em maior quantidade.

O trigo a ser adquirido deverá ser entregue no município de Marau, no Rio Grande do Sul. Já o produto oferecido pela Conab deve ser retirado na cidade de Pato Branco, no Paraná. A proporção da quantidade de trigo ofertada em troca do grão mais novo será divulgada em até dois dias úteis antes do leilão.

O produto será utilizado em um estudo encomendado pela Conab a pesquisadores da Embrapa Trigo de Passo Fundo, contratados por meio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A parceria, iniciada em 2014, envolve projetos voltados à análise de perdas quantitativas e qualitativas na pós-colheita de grãos, tanto na armazenagem de trigo e arroz, quanto no transporte rodoviário de trigo, milho e arroz. A Conab investirá cerca de R$ 2 milhões durante o tempo de vigência do Termo de Cooperação com o CNPq. Os resultados de todas as pesquisas deverão ser entregues até 2019, com possibilidade de prorrogação.