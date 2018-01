Deivid negocia com Santos para ser substituto de Elano na comissão técnica

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos já trabalha para contratar o substituto de Elano e Marcelo Fernandes, que foram dispensados pela nova diretoria do clube, comandado pelo presidente José Carlos Peres. A reportagem apurou que Deivid, ex-atacante que atuou como auxiliar e técnico do Cruzeiro, iniciou negociações com o clube para exercer a função de auxiliar fixo. Deivid é considerado pela diretoria como um profissional moderno para o cargo e seria utilizado, principalmente, para fazer a ligação entre diretoria e elenco santista. A cúpula alvinegra também pretende economizar com a troca. Com as saídas de Elano e Marcelo Fernandes, o clube paulista alivia em cerca de R$ 100 mil mensais a sua folha salarial. Além disso, Deivid tem identificação com o Santos. Ele foi revelado para o futebol nas categorias de base do clube e conquistou o título brasileiro de 2004, quando formou dupla de ataque com Robinho. O jogador, inclusive, possui imóveis na cidade, onde reside atualmente. Deivid não tem intenção de ser treinador, fato que agrada a diretoria santista. O diretor executivo de futebol, Gustavo Vieira, quer evitar "sombras" para o técnico Jair Ventura. Esse, aliás, foi um dos motivos das saídas de Elano e Marcelo Fernandes. Gustavo Vieira pretende contratar três profissionais para ajudá-lo no departamento de futebol. Além de um auxiliar fixo na comissão técnica, a ideia é trazer ainda um coordenador técnico e um gerente de futebol. Para a função de gerente, a diretoria santista sonha com o retorno de Sérgio Dimas, que foi demitido no último ano da gestão de Modesto Roma e atualmente exerce a função no Red Bull. O profissional ficou conhecido como o "queridinho dos atletas". Na ocasião, o elenco fez greve de silêncio por conta da demissão de Dimas. Luiz Fernando deve ser o escolhido para o cargo de gerente das categorias de base. Ele já exerceu essa função no clube na gestão de Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro. Já a diretoria santista é formada por José Carlos Peres,presidente, Orlando Rollo, vice, e mais sete integrantes do Comitê Gestor: Andres Rueda, Urubatan Helou, Pedro Henrique Dória Mesquita, José Carlos de Oliveira, Hanie Issa, Fabio José Cavanha Gaia e Estevam André Robles Juhas.