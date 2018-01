Para evitar rumores, Temer avisa imprensa sobre caminhada diurna

(foto: Reprodução Youtube)

GUSTAVO URIBE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Na tentativa de evitar rumores sobre o seu estado de saúde, o presidente Michel Temer convocou a imprensa fotográfica nesta quinta-feira (4) para registrar a caminhada dele no Palácio do Jaburu. Os veículos de imprensa foram informados no dia anterior que ele andaria pelos jardins da residência oficial por volta das 9h e chegaria próximo à grade onde costumam ficar os repórteres fotográficos. Temer acabou fazendo a caminhada pouco antes das 8h30. Em rápida fala com a imprensa, disse que está "ótimo" e "recuperadíssimo". Ele também disse que ainda não definiu quem será o substituto de Marcos Pereira no Ministério de Indústria e Comércio. Na terça-feira (2), mesmo dia em que estendeu seu repouso médico no Palácio do Jaburu, o presidente fez questão de se deixar fotografar de blusão esportivo na entrada da residência oficial. O esforço é para mostrar que ele se recuperou de infecção urinária, diagnosticada na semana passada e que o obrigou a retirar sonda urinária que carregava há três semanas. O presidente ainda toma remédios para controlar a infecção e continua a seguir recomendação médica para diminuir o ritmo da agenda oficial e priorizar o Palácio do Jaburu para despachos e reuniões. Nesta sexta-feira (5), ele deve viajar a São Paulo para uma nova bateria de exames no Hospital Sírio-Libanês. Sem a sonda urinária, o presidente terá de manter sessões semanais para a dilatação da uretra. Aos 77 anos, Temer é o mais velho presidente da história do Brasil. Ele sofreu três intervenções médicas nos últimos meses: para conter um sangramento na próstata, colocar um stent em artérias coronárias e desobstruir a uretra. Não é a primeira vez que o presidente convoca a imprensa para fotografá-lo. Em uma tentativa de suavizar sua imagem pública, ele avisou os veículos de imprensa que buscaria seu filho caçula, Michel Temer Filho, no primeiro dia de aula dele em Brasília. A presença da imprensa em frente ao colégio incomodou pais de outros alunos. "Por que vocês não vão atrás dos corruptos? É apenas uma criança", reclamou uma mãe.