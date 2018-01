Procurador deve evitar opinar em redes sociais sobre a Lava Jato, diz corregedor

(foto: Reprodução Youtube)

O procurador da República Carlos Fernando dos Santos Lima, integrante da força-tarefa da “lava jato” no Paraná, deve evitar usar as redes sociais para expressar opiniões sobre políticos, partidos e investigados pela operação. A orientação é da Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público e tem como o objetivo preservar “a integridade, a solidez, a isenção e a credibilidade como valores” de integrantes do MP.

