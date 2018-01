Reality Show 'Arte na Fotografia' agora estará no canal NOW

(foto: Produção Arte1)

O primeiro reality show sobre fotografia do Brasil estará a partir deste ano no canal NOW, da NET. Os oito episódios de "Arte na Fotografia" já estavam disponíveis no canal Arte1 desde de novembro de 2017.

O programa é apresentado pela atriz e cantora Thalma de Freitas que desafia seis jovens fotógrafos a revelar seus olhares ao criar um trabalho autoral em provas de diferentes estilos e temas. O reality foi realizado com uma coprodução do canal Arte1 com a CineGroup.

No último episódio, após montar uma exposição, a fotógrafa Camilla Kinker foi a vencedora do primeiro reality show sobre fotografia. Outros fotográfos concorrendo eram Daniela Ometto, Luan Batista, Rafael Aguiar, Yve Louise e Julio Cesar.