Nesta quinta-feira (4), um acidente de trem na Àfrica do Sul causou a morte de pelo menos quatro pessoas e 100 ficaram feridas.

O acidente ocorreu por volta de 9h15, sendo no Brasil 5h15, pode estar relacionado com uma colisão entre o trem e um caminhão, segundo o relatório do Serviço de Emergências.

O trem, que viajava de Port Elizabeth a Joanesburgo, colidiu em um ponto entre as cidades de Hennenman e Kroonstad, na província do Estado Livre.