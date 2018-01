Trânsito de Curitiba deixa seis feridos em acidentes nesta manhã

(foto: Wagner Alexandre Nardino/ Setran)

O trânsito estava bastante tenso nesta manhã de quinta-feira, 4. Segundo as informações da Secretaria de Trânsito (Setran), houve pelo menos cinco vítimas feridas em cinco acidentes, dois deles envolvendo motociclistas em bairros de Curitiba. O último deles foi na BR-376, mas no perímetro urbano da rodovia, no Contorno Sul. No km, 589, sentido BR-277 para Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, dois caminhões bateram, mas não houve feridos.

