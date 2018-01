Janeiro roxo tem como foco combater a doença Hanseníase

Campanha janeiro roxo tem como foco o combate à hanseníase. O governo e associações médicas estão fazendo essa camapanha, por causa de um menino de 11 anos, do Mato Grossoa, que morreu no primeiro dia do ano por ser portador da doença.

No domingo (31), Daniel Rodrigues Santiago foi internada com infecção generalizada e morreu na madrugada do dia 1° de janeiro, no Hospital Regional de Sorriso. Ele era portador de hanseníase multibacilar e já estava em tratamento há três meses.

A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa e transmitida de uma pessoa doente, que não esteja em tratamento, para uma pessoa saudável suscetível. Embora tenha cura, a doença pode causar incapacidades físicas se o diagnóstico for tardio ou se o tratamento não for feito adequadamente. A orientação é que as pessoas procurem o serviço de saúde assim que perceberem o aparecimento de manchas, de qualquer cor, em qualquer parte do corpo, principalmente se ela apresentar diminuição de sensibilidade ao calor e ao toque. Após iniciado o tratamento, o paciente para de transmitir a doença quase imediatamente.

Segundo o Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde (Sinan), Mato Grosso registra as maiores taxas de detecção de hanseníase do país. Em 2016, foram detectados 2.658 casos novos, o que equivale a 80,4 registros para cada 100 mil habitantes. O índice representa uma redução em relação a 2015, que teve taxa de detecção de novos casos da doença de 93 para 100 mil habitantes, totalizando 3.037 registros.