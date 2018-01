Parque de Vila Velha oferece passeios especiais em janeiro

(foto: Sérgio Mendonça Junior/AEN)

Para quem gosta de aventura ao ar livre, o Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, começa o ano oferecendo passeios especiais. Haverá caminhadas noturnas, passeio em meio a zonas primitivas e cicloturismo. A Unidade de Conservação é administrada pelo Instituto Ambiental do Paraná e as atividades de janeiro são ofertadas em parceria com guias locais e moradores do entorno

São cinco datas de passeios, com limite de participantes e, por isso, é necessário o agendamento prévio com a equipe de atendimento do parque. Cada atividade tem um valor, que já inclui os serviços dos guias e grau de dificuldade que devem ser observados pelos interessados.

Em caso de tempo nublado, chuva ou os passeios não tenham o número mínimo de inscritos (20 pessoas) eles poderão ser cancelados e os participantes comunicados por telefone com até três horas de antecedência.

Conheça um pouco mais sobre cada trajeto oferecido para janeiro:

CAMINHADAS NOTURNAS: Realizadas em noites de lua cheia, lua nova e lua minguante. O trajeto de seis quilômetros na região dos Arenitos é recomendado aos que gostam de observar astros e aos que querem conhecer os arenitos de uma maneira diferente. O custo é de R$ 30 por pessoa e a idade mínima é de 10 anos.

TRILHA DA FORTALEZA: O trajeto de 16 quilômetros percorre as áreas conservadas do Parque, dos Arenitos às Furnas. A caminhada leva cerca de seis horas e acontece entre a vegetação nativa dos Campos Gerais, bosques de Matas de Araucárias e formações geológicas. O passeio é recomendado para amantes de caminhadas em meio a natureza. É necessário chegar ao parque meia hora antes do trajeto para preparação da caminhada. O custo é de R$ 40 por pessoa e a idade mínima é de 14 anos.

CICLOTURISMO: Passeio pelas estradas internas do Parque, para contemplação da natureza. O percurso tem 21 quilômetros, inicia no centro de visitantes e passa pelos três atrativos: Arenitos, Furnas e Lagoa Dourada. O custo é de R$ 30 por pessoa e a idade mínima é de 14 anos.

AGENDAMENTO – O Parque Estadual de Vila Velha fica na BR-376, km 515 - Jardim Vila Velha, Ponta Grossa.

O agendamento deve ser feito pelo fone (42) 99955-3503 ou pelo e-mail agendamento.trilhas.pevv@gmail.com

As vagas são limitadas.

SERVIÇO

Caminhada Lua Minguante

Data: 6 de janeiro

Horário: 19h30 às 23h30

Custo: R$ 30,00

Caminhada Noturna Lua Nova

Datas: 12 e 13 de janeiro

Horário: 19h30 às 23h30

Custo: R$ 30,00

Trilha da Fortaleza

Datas: 20 de janeiro

Horário: 08h30 às 15h00

Custo: R$ 40,00

Cicloturismo

Datas: 21 de janeiro

Horário: 09h às 13h

Custo: R$ 30,00