Tecpar apoia empreendedorismo em todas as regiões do Estado

Incubadoras e parques tecnológicos do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) contribuíram para promover a inovação em todo o Estado em 2017. No ano passado o Parque Tecnológico Virtual do Paraná (PTV Paraná) reuniu quase 15 mil ativos tecnológicos e três novas empresas ingressaram na Incubadora Tecnológica do Tecpar (Intec). Ao longo de 28 anos, a Intec já deu suporte a cerca de 100 negócios. Atualmente, sete empresas passam pelo programa com o desenvolvimento de tecnologias em diversas áreas.

Em 2017, entraram na incubadora a OrangeLife, que criou na Intec um espaço para Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) de novos produtos, como um equipamento que diagnostica em tempo real doenças infecciosas, negligenciadas e sexualmente transmissíveis; a Neurocel, que desenvolve pesquisa na área da neurocirurgia para produzir membrana biológica com a finalidade de substituir a dura-máter – também chamada de meninge – em caso de lesões por tumores ou por traumatismos; e a Toys for Boys, que elabora produtos de limpeza automotivos sustentáveis.

A Toys for Boys foi, ainda, a primeira empresa a ingressar no programa de Incubação Verde da Intec, lançado em 2017 pelo Tecpar e a Universidade Livre do Meio Ambiente (Unilivre) para acelerar o desenvolvimento de negócios sustentáveis e os pedidos de patentes de tecnologias verdes.

No ano passado a incubadora também registrou uma graduação: a Beenoculus, que desenvolveu óculos de realidade virtual de baixo custo para smartphones e uma plataforma em nuvem para distribuir material audiovisual com imagens em 360 graus, saiu da incubadora do Tecpar com um faturamento de R$ 2 milhões em 2016 e uma previsão de triplicar esse valor neste ano.

PARQUE VIRTUAL - O Parque Tecnológico Virtual do Paraná (PTV Paraná), cuja secretaria executiva é de responsabilidade do Tecpar, já reuniu quase 15 mil ativos em sua nova plataforma, divididos em sete categorias: Pessoas, Organizações, Programas e Incentivos, Projetos e Iniciativas, Produtos, Propriedade Intelectual e Serviços.

O programa PTV Paraná busca atrair e fixar empresas de base tecnológica em todo território paranaense, reunindo projetos e iniciativas, com ações em universidades e instituições científicas e tecnológicas que fomentam a inovação no Estado. A plataforma PTV Core reúne ativos tecnológicos distribuídos em torno de 60 cidades de todas as regiões do Paraná.

A partir de 2018 a plataforma oferecerá a ferramenta denominada mercado tecnológico, com a qual empreendedores, empresas, universidades e instituições científicas e tecnológicas poderão buscar e ofertar soluções.

PARQUES TECNOLÓGICOS - O Tecpar conta com o Parque Tecnológico da Saúde, que engloba os câmpus CIC e Araucária do instituto, com a finalidade atrair empresas que desenvolvam tecnologias na área, e o Parque Tecnológico do Norte Pioneiro, em Jacarezinho.

O parque atrai para o Tecpar empresas com investimento em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e produção de bens e serviços inovadores, além de incentivar a criação de novas empresas de base tecnológica no Paraná. Também estimula a transferência de tecnologia para o Paraná, já que uma das exigências para uma empresa se instalar é desenvolver pesquisas e novos produtos em parceria com o Tecpar.