Agepar publica edital para realização de concurso público

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Paraná (Agepar) publicou nesta quinta-feira (04.01), no Diário Oficial, edital de abertura do Concurso Público para provimento de 20 vagas, sendo oito para o cargo de Auxiliar de Regulação e 12 para o cargo de Especialista em Regulação. A remuneração inicial é de R$ 2.289,76 para a função de auxiliar e R$ 6.869,29 para especialista.

A taxa de inscrição é de R$ 100,00 para o cargo de Especialista (nível superior) e de R$ 65,00 para o cargo de Auxiliar (nível médio). As inscrições iniciam no dia 12 e se estendem até dia 31 de janeiro. A realização das provas está prevista para 04 de março de 2018.

As inscrições serão feitas por meio do site da Fauel (www.fauel.org.br) e os editais e demais comunicações estarão disponíveis, além do site da Fauel, também no site da Agepar (www.agepar.pr.gov.br)

ETAPAS - A seleção dos candidatos será em cinco etapas: 1ª - prova escrita objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório (para todos os cargos). 2ª - prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório (somente para o cargo de Especialista em Regulação na especialidade de Advogado). 3ª – prova de títulos de caráter classificatório (somente para os cargos de Especialista em Regulação). 4ª - curso de Formação de Especialista em Regulação de caráter eliminatório (exclusivamente para o cargo de Especialista em Regulação) e 5ª etapa – inspeção médica a ser realizada pela Coordenadoria de Segurança e Saúde Ocupacional (CSO) da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência, de caráter eliminatório (para todos os cargos).

OBJETIVO - De acordo com o Diretor-Presidente da Agepar, Cezar Silvestri, a realização do concurso vem ao encontro da necessidade da Agepar de aumentar o seu quadro técnico. “O concurso era um objetivo que vínhamos perseguindo há bastante tempo, devido ao aumento das atribuições de funções da Agência, como por exemplo o incremento da regulação dos setores de saneamento básico e serviço de distribuição de gás canalizado”, comentou Silvestri.

Ele enfatizou que o objetivo é prestar um serviço cada vez melhor aos cidadãos. “Mais do que nunca se fez necessária a realização do concurso público, pois quanto mais capacitada estiver a agência melhor vamos poder atender os usuários dos serviços delegados, concluiu.

Destaque-se que as datas previstas no Cronograma, Anexo I do Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a providência do concurso, os quais serão comunicados divulgados por meio dos sites da Fauel e Agepar na internet.

