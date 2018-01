Ações levam inclusão e orientações a balneário de Santa Helena

Veranistas da prainha do Lago de Itaipu, em Santa Helena, no Oeste do Estado, terão novidades a partir deste fim de semana. Começa a funcionar no sábado (06) no local o projeto Praia Acessível, que possibilita que pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção se banhem. O balneário também será a primeira parada nesta temporada de verão do Ônibus Lilás, unidade móvel de atenção à violência contra as mulheres.

As duas atividades promovidas pela Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social integram o Verão Paraná 2017/2018 e seguem até o Carnaval. Este é o primeiro ano em que as duas ações chegam até a região Oeste, em Santa Helena, que conta com pouco mais de 25 mil habitantes e recebe milhares de turistas no verão para visitar a praia artificial do Lago de Itaipu.

“Mais próximo ao Carnaval, a secretaria também promoverá uma campanha de combate ao trabalho infantil. Nessa época é grande o número de crianças e adolescentes que vendem bebidas nas ruas ou cuidam de carros estacionados, por exemplo”, destacou o superintendente das Políticas de Garantias de Direitos da Secretaria da Família, Leandro Meller,

INCLUSÃO - O Praia Acessível, desenvolvido em parceria com a Sanepar e a Copel, consiste em cadeira anfíbia e equipe treinada para levar até a água, com conforto e segurança, quem tem dificuldade para andar. Além de Santa Helena, o serviço está disponível em oito balneários do Litoral, diariamente das 9h às 19h.

“Com essa atividade, garantimos o direito à diversão e ao lazer às pessoas com deficiência que vão aos balneários, seja no Litoral, seja no Oeste do Estado”, explicou Flavia Cordeiro, da Política da Pessoa com Deficiência.

As cadeiras têm rodas especiais e capacidade para até 120 quilos, são flutuantes e confeccionadas em material leve, resistente e inoxidável, o que permite ao usuário entrar no mar a uma profundidade segura. Equipes monitoram a atividade de lazer, garantindo a segurança de quem usa a cadeira e tranquilidade ao acompanhante.

MULHERES - O Ônibus Lilás, concebido para levar orientação jurídica e assistencial para mulheres que moram distantes de centros urbanos, vai atuar no Verão Paraná com visitas itinerantes aos balneários. A primeira será em Santa Helena e a partir da semana que vem nas praias do Litoral. “Vamos aproveitar lugares com grande concentração de pessoas para divulgar os direitos das mulheres, fortalecer a autoestima e o protagonismo”, explicou a coordenadora da Política da Mulher, Ana Cláudia Machado.

Também será divulgada a campanha “Você pode mais”, que trata de agressões invisíveis e aborda direitos, autoestima e liberdade das mulheres, mostrando que pequenos gestos ou palavras podem caracterizar violência. Os vídeos estão disponíveis no site www.desenvolvimentosocial.pr.gov.br.

Confira a programação e os locais das atividades:

ÔNIBUS LILÁS

Santa Helena - 06 e 07 de janeiro e 03 e 04 de fevereiro

Marinhos - 13 e 14 de janeiro e 10 e 11 de fevereiro

Guaratuba - 20 e 21 de janeiro e 17 e 18 de fevereiro

Pontal do Sul - 27 e 28 de janeiro

PRAIA ACESSÍVEL

Região Oeste

Santa Helena: prainha do Lago de Itaipu

Litoral

Matinhos: Praia Mansa e Praia Central, em frente à Sorveteria D´’Vicz e em frente ao edifício Pipeline

Pontal do Paraná: Pontal do Sul (próximo ao Centro de Estudos do Mar da UFPR); Ipanema (Praia Central) e Praia de Leste (Mirassol)

Guaratuba: Praia das Pedras, Praia Central e Caieiras