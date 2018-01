Pesquisa revela que 7 em 10 brasileiros planejam viajar nas férias e feriados de 2018

Em 2018, os viajantes tentarão aproveitar mais o seu precioso tempo de folga, com 75% dos brasileiros tendo a intenção de usar mais de suas férias anuais e feriados para viajar em comparação com o ano passado. Os números são de uma recente pesquisa da Booking.com, líder mundial em conectar viajantes com a mais ampla variedade de lugares incríveis para ficar, com 19 mil viajantes de 26 países, que identificou 2018 como o ano para aproveitar ao máximo suas oportunidades de viagem. Ideal para aqueles planejadores inteligentes que aproveitam todos os dias para explorar mais do mundo.

Quase três quartos (72%) dos viajantes brasileiros revelam que querem fazer mais viagens em 2018 em relação a 2017 e mais de dois terços (67%) pretendem viajar mais aos fins de semana. Viagens curtas são uma ótima maneira de conhecer mais destinos em um curto espaço de tempo e garantir que você possa ter tempo com diferentes grupos de amigos e familiares, deixando todos felizes. Inclusive, o brasileiro terá ao menos quatro feriadões nacionais em 2018: Paixão de Cristo (30 de março), Independência do Brasil (7 de setembro), Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro) e Finados (2 de novembro) caem numa sexta-feira.

E mesmo planejando viagens mais curtas, os viajantes brasileiros não medirão esforços para aproveitar seu tempo, fazendo o máximo possível de atividades e vivenciando experiências únicas.

Sete em cada dez disseram que, quando visitam um lugar novo, tentam fazer o maior número possível de atividades (71%);

Mais de dois terços prefere gastar dinheiro com experiências do que com itens materiais quando estão viajando (67%)

Mais da metade (55%) deseja imediatismo, pois esperam planejar as atividades em alguns simples toques no smartphone quando estão viajando;

Seis em cada dez viajantes querem experimentar experiências de jantar mais originais quando estiverem viajando (62%);

Um terço (34%) gostaria de ficar em uma casa de temporada em vez de um hotel;

Quase três em cada cinco (58%) querem visitar um destino que nenhum de seus amigos tenha conhecido antes.