'Hernanes quer ficar, mas é profissional', diz agente sobre volta à China

BRUNO GROSSI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo está preocupado com o futuro de Hernanes. O Hebei China Fortune ativou cláusula no contrato de empréstimo ao tricolor que permite pedir a volta antecipada do jogador, de junho para janeiro, e pede que o meio-campista se reapresente em terras chineses já na próxima segunda-feira (8). Assim, o clube paulista corre contra o tempo e mantém conversas diárias com o empresário Joseph Lee e com representantes do Hebei. "Eu mesmo tenho falado diariamente com os dois clubes, Hebei e São Paulo. Estamos tentando ajudar a resolver a situação, porque o São Paulo gostaria que Hernanes ficasse e Hernanes gostaria de ficar. Não é qualquer clube tentando sua permanência, é o São Paulo, o clube que ele gosta, onde passou muitos anos da vida e conquistou muitas glórias. E gostaria de ver meu jogador feliz. Na China ele também pode ser feliz, mas no São Paulo se sente melhor", disse Lee à reportagem na manhã desta quinta-feira (4). O agente reforça a visão de que a Copa do Mundo na Rússia pode ser uma aliada do São Paulo. Hernanes sonha em voltar a ser convocado para a seleção brasileira e em março Tite fará a última lista antes da chamada final para o Mundial. Se ficar no tricolor, terá pouco menos de dois meses para mostrar alvo nível de desempenho e convencer a comissão técnica do Brasil. Na China, a temporada começa somente em março, o que reduziria consideravelmente suas chances. "Hernanes tem esse sonho de voltar à seleção e também por isso quer ficar no São Paulo. Mas é um atleta profissional, que tem um contrato longo com o Hebei e é o Hebei que paga a maior parte de seu salário. Então é preciso respeitar. Segunda-feira ele precisa se reapresentar, mas isso não significa que o negócio tenha de ser fechado até lá. De repente será até melhor tentar resolver a permanência no São Paulo com Hernanes na China conversando diretamente com os dirigentes", ponderou Lee. Hernanes voltou aos treinos com o São Paulo na última quarta-feira pela manhã e participa das atividades sem qualquer restrição. Joseph Lee espera que esse cenário se mantenha e que o cliente de longa data possa permanecer no Morumbi: "É o lugar que ele gosta e é o time que eu torço também. Esperamos encontrar a melhor solução".