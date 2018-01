Com 34 jogadores, Palmeiras deve efetivar saídas nos próximos dias

LEANDRO MIRANDA SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras começou oficialmente a pré-temporada de 2018 na última quarta-feira (3), com 34 jogadores em seu elenco profissional, mas a diretoria trabalha com a ideia de reduzir esse número nos próximos dias. Alguns atletas que se apresentaram à Academia de Futebol devem ter suas saídas efetivadas em breve. Um nome que não deve ficar é o lateral direito Fabiano. O atleta já havia jogado pouco em 2017, e perdeu ainda mais espaço com a chegada de Marcos Rocha do Atlético-MG. O Palmeiras, que ainda conta com Mayke e Jean para a posição, busca clubes interessados em um empréstimo do jogador. Já o zagueiro Thiago Martins, que voltou de empréstimo do Bahia, ainda não tem sua situação definida. O jogador desperta interesse de clubes da série A, entre eles o próprio Bahia, que é o que está mais perto de um acerto, já que Thiago fechou o ano atuando em bom nível na equipe de Salvador. Vasco, Atlético-PR e Sport também fizeram sondagens. A situação de Thiago Martins, porém, pode mudar graças a um fator novo: a possibilidade de Yerry Mina sair para o Barcelona já em janeiro. O Palmeiras não quer ceder o colombiano agora, mas o time espanhol passou a pressionar para tê-lo imediatamente, em troca de uma compensação financeira maior. O clube alviverde sempre trabalhou com a ideia de que Mina sairia apenas no meio do ano –o orçamento de 2018, inclusive já conta com uma receita de R$ 27 milhões pela venda do jogador em julho. O Palmeiras conta atualmente com oito zagueiros no elenco principal: Mina, Edu Dracena, Luan, Juninho, Antônio Carlos, Emerson Santos, Thiago Martins e o recém-promovido da base Pedrão. O meia Hyoran, que teve seu nome envolvido em uma possível troca com o Fluminense por Gustavo Scarpa, é outro que desperta interesse de outras equipes. Porém, a princípio, o jogador deve permanecer e ser observado por Roger Machado. O Palmeiras trouxe Lucas Lima do Santos para a posição, e emprestou Raphael Veiga para o Atlético-PR. Em dezembro, o gerente de futebol palmeirense Cícero Souza afirmou em entrevista à ESPN Brasil que trabalhava com o número de 31 atletas como ideal para o elenco. O diretor Alexandre Mattos, por sua vez, diz que o ciclo de contratações para 2018 está fechado, mas não descarta que possam aparecer "oportunidades de mercado" nas próximas semanas. Os 34 jogadores do elenco do Palmeiras Goleiros: Fernando Prass, Jailson, Weverton e Daniel Fuzato Laterais: Marcos Rocha, Mayke, Jean, Fabiano, Diogo Barbosa e Victor Luís Zagueiros: Mina, Edu Dracena, Juninho, Luan, Antônio Carlos, Emerson Santos, Thiago Martins e Pedrão Volantes: Felipe Melo, Moisés, Tchê Tchê, Thiago Santos e Bruno Henrique Meias: Lucas Lima, Guerra, Allione, Michel Bastos e Hyoran Atacantes: Dudu, Keno, Willian, Artur, Deyverson e Borja