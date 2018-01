Ed Motta elogia Pabllo Vittar ao admitir preconceito com o que é 'muito popular'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Ed Motta disse, nesta quinta (4), que se surpreendeu -e chorou de emoção- ao ouvir Pabllo Vittar cantando. Em publicação feita no Facebook, o músico, que admite duvidar "do que é muito popular", compartilhou um vídeo da drag queen cantando "I have Nothing", de Whitney Houston, durante participação no programa "Altas Horas" (Globo). "Tive uma surpresa imensa assistindo o vídeo da Pablo Vittar cantando um grande sucesso da Whitney Houston. Eu chorei de verdade vendo porque não imaginava essa musicalidade, timbre lindo nas notas graves e quando atingiu as notas altas foi com propriedade", afirmou. Ainda de acordo com a publicação, Motta afirma que, após assistir outros vídeos da cantora no YouTube, constatou que seu talento é "verdadeiro e genuíno". "Muita gente denominada/inventada pelo mercado como artista com grandes vendagens, premiações simuladas, não tem um terço da capacidade vocal de Pablo Vittar. Pablo faz um sucesso imenso, mas tem um exército de ódio yang que se incomoda profundamente com o que isso representa na sociedade obediente e engessada. Pablo Vittar tem meu respeito." Nos comentários da publicação, os internautas se dividiram. "Meu Deus! A página do Ed Motta foi hackeada, só pode. Ler isso de um profissional que admiro, dói", disse um usuário da rede social. "Eu também penso assim. Já vi ele (ela) cantando e, embora eu não goste muito do estilo, reconheço a qualidade do artista como cantor, como dançarino e também como produtor." POLÊMICA Em 2015, Motta se envolveu numa polêmica ao afirmar que não queria seu público falando em português durante sua turnê pela Europa. "Não tem músicas em português no repertório, eu não falo em português no show. Preciso me comunicar de forma que todos compreendam. O inglês é a língua universal, então, pelo amor de Deus, não venha com um grupo de brasucas berrando 'Manuel' porque não tem, e muito menos 'fala português, Ed'", disse o artista em publicação feita no Facebook. "O mundo inteiro fala inglês. Não é possível que o imigrante brasileiro não saiba um básico de inglês", completou.