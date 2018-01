Com volta do sucessor de Neymar, Barcelona só empata fora na Copa do Rei

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Contratado para substituir Neymar, Dembélé saiu do banco aos 25 minutos do segundo tempo e voltou a jogar pelo Barcelona após três meses e meio - no total, foram 108 dias fora. Só que não parecia o Barcelona: não apenas pelo desanimado empate por 1 a 1 contra o Celta de Vigo, mas pela escalação mista que foi a campo nesta quinta (4), pela partida de ida das oitavas da Copa do Rei. Ainda recuperando o ritmo, o reforço só foi responsável por um chute fraco na reta final da partida, que foi facilmente defendido pelo goleiro adversário. As atenções também estavam voltadas para Paulinho, um dos titulares ao lado de Busquets e Piqué, mas o brasileiro pouco fez no jogo. Para se ter ideia, o único gol blaugrana da partida foi feito por José Arnaiz, que é parte do elenco do Barcelona B. O Celta começou melhor na partida e teve duas descidas perigosas nos primeiros 10 minutos, mas André Gomes avançou pela esquerda e tocou rasteiro para Arnaiz abrir o placar aos 15. Os anfitriões, no entanto, empataram aos 31 com Sisto, que começou a jogada em contra-ataque, acionou os companheiros e se colocou à disposição para concluir para o gol. O retorno de Dembélé era há muito esperado pelo clube catalão, que contratou o atacante imediatamente após a saída de Neymar para o Paris Saint-Germain. Mas o reforço acabou rompendo um tendão do bíceps femoral da coxa esquerda. Antes da lesão sofrida diante do Getafe, pela quarta rodada do Espanhol, o francês havia disputado apenas dois jogos com a camisa do clube. Foram 22 minutos contra o Espanyol e 71 diante da Juventus. REAL MADRID Escalado com time misto, o Real Madrid começou 2018 com o pé direito. O jogo de ida das oitavas de final da Copa do Rei, contra o Numancia, foi o primeiro compromisso do clube madrileno no ano e terminou com vitória apertada por 3 a 0 no estádio Los Pajaritos. De pênalti, Gareth Bale e Isco fizeram os dois primeiros gols da partida, enquanto Borja Mayoral fechou o placar nos acréscimos do segundo tempo. Poupando Marcelo, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Kroos e Modric, além do desfalque do lesionado Benzema, o Real Madrid dominou o primeiro tempo. O time da capital começou levando sustos, com o Numancia criando as primeiras chances de gol a partir dos 11min, mas depois restabeleceu o controle da partida e chegou com perigo ao gol adversário. Lucas Vázquez criou a primeira oportunidade para os madrilenos, mas foi Borja Mayoral quem teve a chance mais clara de gol, desperdiçando passe de Asensio aos 30min e mandando para a linha de fundo. No minuto seguinte, um lance polêmico: Theo Hernández segurou Dani Nieto na área do Real Madrid, mas a arbitragem nada marcou. Aos 34min, os árbitros não ignoraram a rasteira de Carlos Gutiérrez em Lucas Vázquez e assinalaram a penalidade a favor do Real Madrid. Bale cobrou e colocou os madrilenos na frente e fez com que o jogo fosse para o intervalo com o placar marcando 1 a 0. No retorno do intervalo, o panorama da partida tendia a continuar o mesmo, mas o time da casa tentou buscar um resultado positivo. A equipe treinada por Zidane manteve o controle da partida inicialmente, mas após os 15min, quando Diamanka foi expulso e deixou o Numancia com um homem a menos em campo, os anfitriões reagiram em busca do empate. A oportunidade mais próxima veio aos 31min, quando o Real Madrid perdeu a bola no meio-campo e Iñigo Pérez arriscou de longe. Adiantado, o goleiro Kiko Casilla apenas observou a bola bater na trave, para alívio dos madrilenos. Aos 44min, Isco definiu a vitória com outro gol de pênalti e, dois minutos depois, Borja Mayoral definiu o placar. O próximo compromisso do Real Madrid será no estádio de Balaídos com o Celta de Vigo, adversário da 18ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida de volta contra o Numancia está marcada para a próxima quarta-feira (10), no Santiago Bernabéu.