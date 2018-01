Ricardo Barros confirma saída do governo Temer até abril

Barros: data limite é 7 de abril (foto: ALE/PR)

O ministro da Saúde, Ricardo Barros (PP), confirmou ontem que deve deixar o governo do presidente Michel Temer até o início de abril, para disputar a reeleição para a Câmara Federal. Barros é deputado federal licenciado, e pretende buscar o sexto mandato consecutivo. Além disso, seus planos incluem também coordenar as articulações em torno da pré-candidatura de sua esposa, a vice-governadora Cida Borghetti (PP), à sucessão do governador Beto Richa (PSDB).

“Fico no cargo o tempo que o presidente determinar. Mas a data limite é dia 7, o prazo que a lei impõe”, explicou, referindo-se ao prazo de seis meses antes da eleição para a desincompatibilização de ocupantes de cargos do Executivo que pretendem entrar na disputa.

Nos últimos dias, Barros também tem dado como certo que Richa igualmente deve renunciar ao cargo de governador no início de abril, para disputar uma vaga no Senado. Com isso, Cida Borghetti assumiria o governo por nove meses, e concorreria à reeleição. O ministro tem dito ainda que conta com o apoio de Richa e a participação do tucano na chapa de sua esposa, como candidato ao Senado.

As declarações causaram desconforto no Palácio Iguaçu. O chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni (PSDB) reagiu afirmando ter conversado com o governador e recebido dele a informação de que não há qualquer definição sobre candidatura ao Senado ou alianças para a eleição de outubro. Pelo contrário, Rossoni disse que a tendência é que Richa permaneça no cargo até o final do mandato, para aproveitar o bom momento do governo e implantar as obras que têm planejado para o último ano à frente do Palácio Iguaçu.

Além de Cida Borghetti, disputa também o apoio de Richa no grupo do atual governo o deputado estadual e pré-candidato Ratinho Júnior (PSD). E parte do grupo governista trabalha ainda por uma aliança com o ex-senador e pré-candidato Osmar Dias (PDT). O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSB), tem liderado as articulações para atrair Osmar para o PSB, oferecendo a ele a legenda de candidato ao Palácio Iguaçu. O ex-senador, porém, também é cortejado pelo Podemos, de seu irmão e pré-candidato à Presidência da República, Alvaro Dias. Ele tem dito que prefere permanecer no PDT, mas que qualquer decisão só será tomada perto do prazo final para filiação ou mudança de partido, no início de abril.

Antecipação - Ao todo, o Planalto contabilizava cerca de 17 ministros que poderiam deixar a pasta até abril para disputar algum cargo. Nas últimas semanas, porém, alguns se anteciparam e pediram demissão Foi o caso de Ronaldo Nogueira (PTB), que deixou o Ministério do Trabalho, e de Marcos Pereira (PRB), do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, que, na quarta-feira, apresentou sua carta de demissão ao presidente Michel Temer. Nogueira foi substituído pela deputada federal Cristiane Brasil (PTB/RJ), filha do ex-deputado Roberto Jefferson (PTB/RJ).

Na quarta-feira, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que os ministros que pretendem deixar o governo por causa das eleições sairão de forma paulatina. Padilha lembrou que, em dezembro, o governo ameaçou por em marcha uma reforma ministerial ampla, trocando 17 ministros, mas recuou por insatisfação dos que desejavam permanecer por mais tempo no poder. “O presidente Michel Temer já disse isso em dezembro, vamos fazer paulatinamente”, disse Padilha. “Para conseguir manter a base, tem que manter os partidos.”