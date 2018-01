(foto: Divulgação)

A vereadora Maria Leticia Fagundes (PV) apresentou, ontem, o primeiro projeto de lei do ano de 2018 na Câmara Municipal de Curitiba. A proposta prevê a possibilidade de parcelamento no pagamento de despesas com o Serviço Funerário Municipal.

Desprevenidos

A parlamentar alega que a maioria das pessoas não está preparada financeiramente para arcar com os custos, em razão do falecimento de um ente querido e que as funerárias exigem o pagamento total e à vista de todo o valor das despesas do funeral. “Não se trata da interferência em uma relação privada, mas sim de regulamentar um serviço essencial de caráter público e delegado à iniciativa privada”, explica Maria Leticia.

Concorrência

Pai do deputado estadual e pré-candidato ao governo, Ratinho Júnior (PSD), o apresentador de televisão Carlos Massa, o Ratinho, postou vídeo em uma rede social criticando a Rede Globo de TV, sua concorrente. “Estava vendo as novelas da Globo. Temos que olhar a concorrência. Mas a Globo colocou viado até em filme de cangaceiro. Naquele tempo não tinha viado. É muito viado. Não sei o que está acontecendo. Não tem tanto viado assim”, comentou ele.

Gafe

Ratinho pai provavelmente estava se referindo à reprise da minissérie “Grande Sertão Veredas”, que a Globo levou ao ar originalmente nos anos 80, e era inspirada diretamente no romance homônimo do escritor Guimarães Rosa. O livro conta a história do jagunço Riobaldo, atraído pelo colega de lutas Diadorim, que no final da obra é revelada como sendo uma mulher. O livro é considerado um dos maiores clássicos da literatura brasileira e a série fez muito sucesso na época, tanto de público quanto de crítica.

Anonimato

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ/PR) acatou ação do Ministério Público e declarou a inconstitucionalidade de uma lei estadual que proibia a abertura de investigações baseadas em denúncias anônimas. Segundo o MP, qualquer denúncia anônima, desde que feita de forma idônea e amparada por outros elementos de prova, deve ser apurada pela Administração Pública, inclusive como medida de interesse público.

Provas

Na ação, o MP sustenta que, diante de uma denúncia anônima, deve-se instaurar procedimento administrativo para que seja apurada a procedência e a veracidade das informações e, constatada a autenticidade das informações, adotadas as providências cabíveis. O MP ressalta que a autoridade jamais poderá arquivar documentos e informações que chegam a seu conhecimento apenas com fundamento no anonimato.

Telona

A Operação Lava Jato mira mais um alvo ligado ao ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva: o filme que conta sua história. Já foram chamados para prestar depoimento o empreiteiro Marcelo Odebrecht e o ex-ministro Antonio Palocci. A Polícia Federal investiga o financiamento do longa Lula, o filho do Brasil e “a participação de personagens envolvidos no tema, em especial Antonio Palocci Filho, junto a empresas”.

Patrocínio

Participaram do financiamento de Lula, o filho do Brasil, além da Odebrecht, as empreiteiras OAS e Camargo Corrêa. Palocci foi questionado pelos investigadores sobre a relação que supostamente teria com a produção do filme, mas preferiu manter o silêncio.