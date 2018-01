O Globo de Ouro 2018 acabou de ganhar duas novas apresentadoras: Jennifer Aniston, 48 amos, e Angelina Jolie, 42. Ex-mulheres de Brad Pitt, as duas raramente atendem os mesmos eventos, mas a premiação será um marco para as mulheres de Hollywood, que se uniram nos movimentos #MeToo e Time’s Up, contra o assédio sexual. Aniston doou U$ 500 mil para o fundo da campanha Time’s Up. E Jolie foi uma das atrizes que denunciaram o produtor cinematográfico Harvey Weinstein. “Tive uma experiência ruim com Weinstein quando era jovem e, como resultado, escolhi jamais trabalhar com ele novamente, e avisei outras para que não o fizessem”, disse ela. Também como parte da campanha, as atrizes irão vestir preto no tapete vermelho do Globo de Ouro, que acontece neste domingo (7). A primeira vez que as atrizes frequentaram o mesmo evento foi em janeiro de 2015, durante o Critics’ Choice Movie Awards. De acordo com a mídia americana, elas se sentaram longe uma da outra e não interagiram durante a premiação.

Música

Ed Motta diz que Pabllo Vittar tem ‘talento verdadeiro e genuíno’

O cantor Ed Motta fez uma postagem em seu perfil no Faxcebbok na qual elogia o timbre da voz de Pabllo Vittar. “Essa semana tive uma surpresa imensa assistindo o vídeo da Pablo Vittar cantando um grande sucesso da Whitney Houston. Eu chorei de verdade vendo porque não imaginava essa musicalidade, timbre lindo nas notas graves e quando atingiu as notas altas foi com propriedade. Depois conferi pelo YouTube que faz tempo que o talento dela é verdadeiro e genuíno”, escreveu Ed Motta. “Por preconceito, admito, eu sempre duvido artisticamente do que é muito popular, do prato mais pedido do cardápio, do filme premiado. Pablo faz um sucesso imenso, mas tem um exército de ódio yang que se incomoda profundamente com o que isso representa na sociedade obediente e engessada. Pablo Vittar tem meu respeito”, garantiu.

Cinema

Cauã diz que foi tranquilo gravar cena de sexo com Matheus Nachtergaele

Cauã Reymond, 37 anos, vai dar a vida a um homossexual dono de um cinema pornô em seu próximo filme, “Piedade”, e será visto em cenas eróticas com Matheus Nachtergaele. “Não quero dar spoiler, mas foi tranquilo transar com Matheus”, disse Cauã, em entrevista à revista ‘Claudia’ em janeiro. ‘Piedade’ é dirigido Cláudio Assis, que comandou longas premiados como “Amarelo Manga” (2002) e “Baixio das Bestas” (2006) ambos com momentos fortes de teor sexual.

Após polêmica

Youtuber que filmou pessoa morta vai parar de publicar vídeos

O youtuber Logan Paul, que recentemente publicou um vídeo de uma pessoa morta, vai parar de publicar vídeos. “Vou tirar um tempo para refletir. Nenhum vlog por um tempo, vejo vocês em breve”, disse ele, em seu perfil no Twitter. Logan Paul recebeu centenas de críticas por ter publicado o vídeo de uma pessoa que havia, supostamente, cometido suicídio no Japão. A atitude dele gerou queixas por parte de artistas, como Aaron Paul, da série ‘Breaking Bad’, e Sophie Turner, de ‘Game of Thrones’. Depois da repercussão, o youtuber chegou a publicar um pedido de desculpas.

Homenagem

Pai emociona filho ao dar macaco de pelúcia com voz da mãe morta

O norte-americano Antonio Vargas decidiu tornar o Natal do seu filho especial. Ele encomendou um macaco de pelúcia personalizado com mensagens de voz da mãe do garoto, que morreu no ano passado, para seu filho sempre se lembrar dela. Vargas postou no Facebook um vídeo, que mostra desde ele escolhendo o brinquedo até seu filho o abrindo. Quando o filho de Vargas ouve a voz da mãe saindo do macaco de pelúcia, ele o abraça e não consegue conter as lágrimas. “Esse é um momento tocante para mim como pai. Encomendei esse macaco para ter ‘batida de coração’ e falar com meu filho para que ele pudesse ouvir a voz da mãe novamente. Ela morreu no último dia 4 de julho”.

Níver do dia

Vinnie Jones

Ator inglês

53 anos